В честь Дня Победы особую программу подготовили Минский зоопарк и детская железная дорога

Новости Беларуси. Не останутся без внимания и правнуки ветеранов Великой Отечественной. Для них особую программу подготовил столичный зоопарк и детская железная дорога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетителей зоопарка встретит казачий ансамбль с колоритными песнями и плясками. Сфотографироваться можно будет в отдельных зонах. Здесь обустроят «Партизанский костерок» и «Музей на телеге». Каждого бесплатно накормят солдатской кашей и пригласят в импровизированный военный кинотеатр.