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В честь Дня Победы особую программу подготовили Минский зоопарк и детская железная дорога

08 мая 2018 18:57
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Новости Беларуси. Не останутся без внимания и правнуки ветеранов Великой Отечественной. Для них особую программу подготовил столичный зоопарк и детская железная дорога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В честь Дня Победы особую программу подготовили Минский зоопарк и детская железная дорога-1

Посетителей зоопарка встретит казачий ансамбль с колоритными песнями и плясками. Сфотографироваться можно будет в отдельных зонах. Здесь обустроят «Партизанский костерок» и «Музей на телеге». Каждого бесплатно накормят солдатской кашей и пригласят в импровизированный военный кинотеатр.

В честь Дня Победы особую программу подготовили Минский зоопарк и детская железная дорога-4

А вот детская железная дорога предлагает прокатиться на военном эшелоне до «Партизанской поляны» в Сосновом бору. Там пассажиров ждут конкурсы и театрально-музыкальное представление.

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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