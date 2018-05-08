Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт «Перекресток Победы» для ветеранов войны

Новости Беларуси. Официальные торжества ко Дню Победы в Беларуси стартовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики 8 мая чествовали героев войны – ветеранов. На главной площадке страны прошло праздничное собрание и концерт мастеров искусств «Перекресток Победы». Во Дворец Республики приглашены ветераны, те, кто сейчас несёт службу в армии, известные и заслуженные люди страны, зарубежные гости.

На сцене прозвучали всеми любимые песни и стихи в исполнении звезд белорусской эстрады, военных коллективов и творческой молодежи.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Необходимо понимать ту ответственность, которая лежит на наших плечах за будущее. А будущее мы связываем с миром, со стабильностью, спокойствием.