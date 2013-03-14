Южный циклон Хавер приближается к Беларуси. Предстоящая погода – самая опасная для зимы

Новости Беларуси. Южный циклон, который немецкие синоптики назвали Хавер, приближается к Беларуси. То, что происходило с погодой в последние дни, синоптики называют репетицией перед пятницей.

Специалисты говорят о предстоящей погоде, как самой опасной для зимы: во-первых, она будет контрастной, а во-вторых, быстро меняться. Ожидаются метель, ветер, сильнейший снег, а на юго-востоке пройдут ливни. Температура опустится до минусовых значений, на дорогах станет очень скользко, видимость ухудшится. На дорогах справиться с управлением транспортных средств будет крайне сложно.

Снег пойдет уже ночью в Брестской, Минской и Могилевской областях. Другая картина будет в Гомельском регионе. Днем там ожидается сильный дождь и плюсовая температур, а к вечеру она уйдет в минус. На дорогах образуется ледяная корка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Когда какие-то метеорологические явления, тот же самый снег, ветер, достигают опасного уровня, то есть когда эти метеорологические явления могут причинить какой-то ущерб экономике или имуществу жителей нашей страны.

К сожалению, это аномалия не хочет уходить. Вот уже в пятницу на большей территории – сильные снегопады, сильный порывистый ветер, с порывами 15-20, а местами до 24 м/с. И только в воскресенье, с уходом этого очень активного циклона, ожидается более-менее улучшение погоды.