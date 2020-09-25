В Червене 26 сентября пройдут областные «Дожинки». Что в программе праздника?

Новости Беларуси. 26 сентября Червень будет встречать областные «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это традиционный фестиваль-ярмарка тружеников села, где отмечают лучших из лучших в сельскохозяйственной отрасли.

Праздник начнется с утра. Программа насыщенная и разнообразная. В центре города будут работать торговые ряды, сценические площадки, развернется «Город мастеров», пройдут мастер-классы, показ мод.