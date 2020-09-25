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В Червене 26 сентября пройдут областные «Дожинки». Что в программе праздника?

25 сентября 2020 13:55
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Новости Беларуси. 26 сентября Червень будет встречать областные «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это традиционный фестиваль-ярмарка тружеников села, где отмечают лучших из лучших в сельскохозяйственной отрасли.

В Червене 26 сентября пройдут областные «Дожинки». Что в программе праздника?-1

Праздник начнется с утра. Программа насыщенная и разнообразная. В центре города будут работать торговые ряды, сценические площадки, развернется «Город мастеров», пройдут мастер-классы, показ мод.

В Червене 26 сентября пройдут областные «Дожинки». Что в программе праздника?-4

Обязательно гостей пригласят на выставку караваев и снопов. Их готовит каждый регион области. Кульминацией фестиваля станет чествование хлеборобов Минской области. Среди них – комбайнеры, водители, операторы зерносушильных комплексов, семейные династии. Завершится праздник фейерверком.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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