В Червене 26 сентября пройдут областные «Дожинки». Что в программе праздника?

Новости Беларуси. 26 сентября Червень будет встречать областные «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это традиционный фестиваль-ярмарка тружеников села, где отмечают лучших из лучших в сельскохозяйственной отрасли.
Новости Беларуси. 26 сентября Червень будет встречать областные «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это традиционный фестиваль-ярмарка тружеников села, где отмечают лучших из лучших в сельскохозяйственной отрасли.
Праздник начнется с утра. Программа насыщенная и разнообразная. В центре города будут работать торговые ряды, сценические площадки, развернется «Город мастеров», пройдут мастер-классы, показ мод.
Обязательно гостей пригласят на выставку караваев и снопов. Их готовит каждый регион области. Кульминацией фестиваля станет чествование хлеборобов Минской области. Среди них – комбайнеры, водители, операторы зерносушильных комплексов, семейные династии. Завершится праздник фейерверком.