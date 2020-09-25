Каждый день высаживается 20 тысяч цветов. Один день работника «Минскзеленстроя»

Новости Беларуси. Звуки газонокосилки и запах скошенной травы уже стал привычным для жителей Беларуси. Благодаря работникам «Минскзеленстроя» столичные газоны всегда выглядят идеально. Что представляет день рабочего зеленого строительства? С чего начинается их рабочий день, и что входит в обязанности? Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой», рассказала это в программе « Большой город » на СТВ.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Если мы говорим про рабочего Зеленого строительства, то у него есть своеобразный график. Первоначально, утром он выходит на свою закрепленную территорию. За каждым человеком есть перечень объектов, на которых он должен поддерживать надлежащее санитарное состояние. Он проходит, собирает мусор, убирает урны, выметает с дорожек мусор, а затем уже начинается работа: если это лето, то это прополка, рыхление, поливы. Если работы выполнялись по косьбе газонов, то необходимо выгрести траву, погрузить ее. Соответственно, это изо дня в день набор операций, которые необходимо выполнять.

Когда идет посадка цветов – это, опять же, получить цветочную рассаду, выборку ее осуществить, привезти на объект, разгрузить, высадить. До этого происходит подготовка почвы – это перекопка и разравнивание, нанесение рисунка, высадка самих растений и их полив. Проговариваешь – мало операций, но, когда каждое растение нужно вручную, то, конечно – это сложная работа.

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Екатерина Забенько:

Каждый день 15-20 тысяч цветов высаживается.

Анжелика Пузанкова:

Я благодарна нашим женщинам, которые занимаются посадкой этих цветов, потому что можно сказать, что это ювелирная работа, кропотливая, и все зависит от того, с какой любовью это растение посажено, потому что не каждый может высаживать растения.