Камеры позволяют сканировать лесные просторы онлайн. Посмотрите, как в лесхозе следят за состоянием леса

Если воображение рисует вам тургеневский образ бородатого лесника-отшельника, то он уже неактуален. Бороду, конечно, носить можно, а вот уметь ориентироваться по компасу, мхам или звездам уже необязательно. Потому что без современных технологий в лесу сейчас как без рук. В помощь лесникам – системы GPS, фотоловушки, квадрокоптеры и системы видеонаблюдения. Даже на 35-метровые обзорные вышки подниматься так, как раньше, не нужно. Установленные на них камеры позволяют постоянно сканировать лесные просторы онлайн. Радиус каждой – около 20 километров, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.