Камеры позволяют сканировать лесные просторы онлайн. Посмотрите, как в лесхозе следят за состоянием леса
Если воображение рисует вам тургеневский образ бородатого лесника-отшельника, то он уже неактуален. Бороду, конечно, носить можно, а вот уметь ориентироваться по компасу, мхам или звездам уже необязательно. Потому что без современных технологий в лесу сейчас как без рук. В помощь лесникам – системы GPS, фотоловушки, квадрокоптеры и системы видеонаблюдения. Даже на 35-метровые обзорные вышки подниматься так, как раньше, не нужно. Установленные на них камеры позволяют постоянно сканировать лесные просторы онлайн. Радиус каждой – около 20 километров, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко:
А можем походить виртуально по вашим угодьям, проверить, все ли в порядке?
Сергей Строцкий, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Крупского лесхоза:
Мы только можем горизонт посмотреть, где что-то загорелось или нет. У нас есть своя лесопожарная бригада, которая выезжает на тушение лесных пожаров, есть пожарные автомобили, есть специальные емкости для подвозки воды. Не только емкости, но и мотопомпы, специальное оборудование, даже есть военный тягач. На нем тоже можно в труднодоступных местах вести борьбу с пожарами.
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Конечно, главное преимущество такого видео-мониторинга – предупреждение лесных пожаров.
Сергей Строцкий:
Камера может увидеть на расстоянии до пятидесяти километров.