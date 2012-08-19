В Чаусском районе обнаружены и перезахоронены останки 7 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. В Чаусском районе Могилевской области обнаружены останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Найти места захоронений помогли местные жители. Пригодилась и информация из архивных документов Нижегородской области, по которым работали российские поисковики.

Валерий Безрученко, руководитель местного поискового отряда, рассказывает, что в 1943-м под Чаусами шли ожесточенные бои. Советская армия никак не могла прорвать мощную оборону немцев. За 9 месяцев здесь погибли десятки тысяч солдат.

Сергей Тагаев, заместитель председателя Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Здесь везде шли бои. Особенно здесь, где мы стоим. Был кромешный ад с 5 октября 1943 года. Здесь все изрыто окопами, потому что фашисты сильно подготовились.

Поисковые работы в этих местах проходят постоянно. В этом году к участникам белорусского историко-патриотического отряда присоединились коллеги из Нижегородской области. Они пытались найти в окрестностях следы 160-й стрелковой дивизии, сформированной в их регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Куцук, археолог 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь:

Они приезжают к нам всегда с предложениями, мол, у нас есть такая-то информация по этим местам. Давайте их отработаем. Мы идем им на уступки. Это дает положительный результат всем. Мы получаем информацию, а они – практические навыки.

Этим летом благодаря совместным усилиям под Чаусами поисковики обнаружили останки семи красноармейцев. Одного удалось идентифицировать. Им оказался разведчик 212-й стрелковой дивизии из Алтайского края. К сожалению, все попытки найти его родственников пока результатов не дали.

Евгений Колосунев, руководитель военно-патриотического клуба города Арзамас (Россия):

Один из них опознан благодаря тому, что местные жители сохранили память об этом человеке. Насколько я знаю, он из Сибири. Но точно пока неизвестно. Но установлены его имя, фамилия и отчество.

Солдат со всеми почестями захоронили в братской могиле недалеко от места их последнего боя. Здесь уже покоятся несколько сотен воинов, более половины из них до сих пор остаются неизвестными.