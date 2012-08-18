Экологи Беларуси бьют тревогу: темпы распространение борщевика принимают угрожающие размеры

Новости Беларуси. Белорусские экологи бьют тревогу. Темпы распространения ядовитого растения, борщевика, в стране принимают угрожающие размеры. Если несколько лет назад основные очаги приходились на Минскую и Витебскую области, то сегодня злополучная культура обживает юг страны.

В Беларуси разработана целая программа борьбы с борщевиком. В Минске этим занимается специально созданная организация. На местах же с нежеланным гостем плечом к плечу борются экологи и хозяева зараженных растением земель.

Растет борщевик как на дрожжах. В сутки – по целых семь сантиметров. За один только год плантация без особых проблем удваивается в размерах. Причем борщевик – агрессивный сосед. Если появился он, то рано или поздно исчезнут все остальные привычные для данной местности растения. Под его широкими листьями исчезает даже дерн. Плюс ко всему у борщевика в Беларуси нет естественных врагов. Противостоять ему может только человек.

Александр Клименко, главный специалист Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Ликвидировать за один год популяцию борщевика невозможно. Он может прорасти на одном и том же месте и через год, и через два, и пять лет. Коварность борщевика заключается в том, что он произрастает в труднодоступных для техники местах. Там необходимо применять ручной метод борьбы.

Однако бороться с борщевиком голыми руками – дело довольно опасное. Все растение фототоксично. Другими словами, сок борщевика на коже в солнечный день – это гарантированный дерматит. Ощущения крайне неприятные, сравнимые с ожогом третьей степени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Светляк, заведующая отделением Гомельского областного кожно-венерологического диспансера:

Покраснение, развитие мелких пузырьков, которые затем могут перейти в более крупные пузыри. При тяжелом течении данного заболевания требуется неотложное медицинское вмешательство.

Чаще всего страдают от ядовитого гиганта дети. Огромное растение кажется им идеальным местом для игры, а становится западней. Объяснить скрытую в зарослях угрозу – задача взрослых. И, кстати, не только белорусов. Настоящей бедой борщевик уже стал в Германии, Чехии, странах Скандинавии, соседних Эстонии и России.