Распределение в сельские школы Гродненской области: молодые специалисты даже выстраиваются в очередь

Новости Беларуси. Сотни тысяч молодых специалистов в эти дни прибывают на свои рабочие места. Тех, у кого первые трудовые будни пройдут в сельской местности, получат дополнительную поддержку. Это жилье, льготы на проезд и питание, надбавки к зарплате. Более того, сами предприятия, заинтересованные в кадрах, зачастую помогают еще вчерашним выпускникам.

Молодую учительницу немецкого языка Татьяну Кузьму директор сельской школы встречает лично. Педагоги такой специальности здесь на вес золота. Небольшая экскурсия по кабинетам и сразу же обсуждение рабочих планов. Чтобы привлечь молодых учителей на село, все организационные и бытовые проблемы администрация школы берет на себя.

Людмила Санюкович, директор Коптевской средней школы:

В школе мы создаем все условия для социализации, для профессионального роста. За молодым специалистом закреплен педагог-наставник.

По коллективному договору мы доплачиваем 10%. Школа находится недалеко от города, поэтому остро вопрос с жильем не возникает. Но если вопрос возник, мы ищем жилье здесь, в нашей деревне.

Правда, для Татьяны Кузьмы все возможные трудности на первом рабочем месте – не помеха. Ведь она сама изъявила желание работать именно в сельской школе.

Татьяна Кузьма, учительница Коптевской средней школы:

Школа и внешне, и внутри выглядит очень хорошо, видно, что недавно был ремонт. Кабинеты обустроены замечательно.

Что касается иностранного языка, то радует, что здесь отведен кабинет именно для немецкого языка. Очень радует то, что есть с чего начинать. Это и пробуждает дальнейший интерес.

Самый главный для молодых специалистов квартирный вопрос для Татьяны решился сам собой. Снимать жилье не пришлось. Девушка остановилась у родственников в Гродно, благо школа всего в пяти километрах от города. А все транспортные расходы молодого специалиста взяло на себя местное хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рышард Попко, председатель СПК «Коптевка»:

С подвозом нет проблем. У нас ходит колхозный автобус. Утром и вечером отвозит наших рабочих из Гродно и в Гродно. И мы разрешаем бесплатный проезд молодым специалистам школы.

Благодаря таким условиям вот уже несколько лет в Гродненском районе не возникает проблем с распределением выпускников на село. Желающие даже в очередь выстраиваются.

Татьяна Аксамит, начальник отдела образования Гродненского райисполкома:

В этом году к нам в район прибывает 86 молодых специалистов. Это на 20 больше, чем в прошлом. Из них в сельские школы будут распределены около 70.

Наш Гродненский район перспективный, поэтому выпускники с огромным удовольствием приезжают и работают в наших учреждениях образования.

Для Татьяны Кузьмы все организационные вопросы уже позади. Ближайшая задача максимум – наладить учебный процесс и найти общий язык с учениками. На подготовку осталось не так много времени.