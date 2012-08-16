Минские милиционеры создали Вконтакте группу Стоп-Вандал

Новости Беларуси. С тех пор, как стражи правопорядка создали собственную страничку в сети интернет, активные пользователи не устают засыпать страничку свежими фото и видео. Адреса, пароли, явки — каждая деталь помогает напасть на след граффитистов, которые творят что и где попало, и других вандалов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

250 человек сейчас в группе. Кто-то занял выжидательную позицию, кто-то присматривается, а кто-то активно делится информацией. За 1,5 дня потсупило 30 новых сообщений о тех графити, которые появились сегодня в городе. В нашей группе все желающие могут высказать свое мнение по этой проблеме либо высказать в адрес властей свои предложения.

