В церемонии открытия белорусско-индийского образовательного центра может принять участие Рахул Ганди

Доходы Парка высоких технологий увеличиваются — за 9 месяцев по сравнению с прошлогодним периодом рост на 140%.

Об этом сегодня Президенту доложил глава администрации парка Валерий Цепкало. Создано более 8 сотен новых рабочих мест, на которые привлечен высококвалифицированный персонал. 80% продукции Парка высоких технологий идет на продажу за рубеж. Динамика развития белорусской кремниевой долины очень высокая. К примеру, нынешний экспорт компьютерных программ здесь по доходам в 12 раз выше объема всего экспорта Беларуси за 2005 год.

Одна из главных целей Парка сегодня — более тесное взаимодействие с системой образования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Цепкало, директор Администрации Парка высоких технологий:

В январе мы планируем открытие белорусско-индийского образовательного центра и планируем, что в церемонии открытия примет участие в том числе и господин Ганди — сын Раджива Ганди, известный индийский политик, который информирован и содействует развитию информационных технологий.