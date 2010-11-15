Прямой эфир

На Уздзеншчыне заснавалі дабрачынны фонд для адраджэння сядзібы Наркевіча-Ёдкі

15 ноября 2010 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Яго задача – сабраць сродкі на рэканструкцыю помніка гісторыі і культуры.

Некалі сядзіба ў Наднёмане была вядома на ўвесь свет. Дзякуючы яго ўладальніку – Якубу Наркевічу-Ёдку. Прыродазнавец, медык, вынаходнік. На тэрыторыі сядзібы ён пабудаваў i абсталяваў першакласнымi прыборамi метэастанцыю, лабараторыю, адкрыў санаторый для нервовахворых i хворых на сухоты, сабраў надзвычай багатую бiблiятэку, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Ад славутага мінулага засталіся толькі падмуркі. Але заснавальнікі дабрачыннага фонду мяркуюць даць сядзібе новае жыццё.

# общество # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
15 ноября 2010 10:37

В Китае завлекают покупателей с помощью шимпанзе

Стояние у горы Арафат — один из главных ритуалов хаджа
15 ноября 2010 10:17

Стояние у горы Арафат — один из главных ритуалов хаджа

15 ноября 2010 07:25

Синоптики: В Беларуси сегодня — до +14