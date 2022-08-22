Около 80% населения Беларуси удовлетворены своей жизнью, несмотря на санкции. Опубликованы результаты социсследования

С политикой ограничений наша страна сталкивается не в первый раз. Впрочем, прежде запреты касались руководства страны или отдельных предприятий. Нынешние санкции специалисты называют особенно жесткими, так как затрагивают жизнь каждого белоруса. В таких условиях было важно понять, как изменилось мышление людей. Аналитики опросили более 1 500 человек во всех регионах страны. Часть вопросов была взята из исследования 2021 года, что позволило провести сравнительный анализ.

Новости Беларуси. Около 80 % населения Беларуси удовлетворены своей жизнью, несмотря на санкции. Аналитический центр опубликовал результаты социсследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мусиенко, руководитель Аналитического центра EcooM:

Санкционное давление – ограничение полетов, поставок лекарств, какие-то трудности перемещения – это некое беспокойство, которое людей сопровождало очень сильно на начальном этапе, безусловно, потому что это неизведанность, в которую мы входим. И для нас было важно понять, что это такое. Поэтому в целом ответы, которые мы получили, говорят о многом. Это огромная роль и правительства, и Администрации, власти на местах, которые минимизируют эти последствия.

По словам специалистов, именно опыт предыдущих санкций позволил правительству выбрать наиболее выгодный курс развития. Так, большое внимание уделяется вопросам импортозамещения и сельского хозяйства.