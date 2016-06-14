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В центре «Росток» под Минском летом пройдут реабилитацию около тысячи детей

14 июня 2016 13:47
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Новости Беларуси. Отдых для тех, кто в нем нуждается особенно. Центр социальной реабилитации для инвалидов и детей с ограниченными возможностями 14 июня открыли в Острошицком городке.

Этим летом здесь пройдут оздоровление около тысячи особенных пациентов. Каждому ребенку подберут курс индивидуальной реабилитации. Будут организованы занятия по ЛФК, адаптивной физкультуре и сенсорной терапии. Также волонтеры и педагоги помогут ребятам найти увлечение по интересам: в центре работает кружок по хореографии, проводятся занятия по аква-аэробике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Славинский, заместитель директора ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»:
Здесь будут проходить мастер-классы поваров по изготовлению хлебобулочных изделий и в дальнейшем планируется даже реализация среди социальных учреждений Минска.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Восстановлена полностью водолечебница, дети смогут проходить еще и водные процедуры. Это и ванны, гидромассажные ванны, ванны-джакузи, циркулярные души. Кроме этого, в штатном расписании оздоровительного центра появится массажист.

# общество # Жанна Романович # Социальная помощь # Александр Славинский # общество # Жанна Романович # Государственная социальная политика # Государственная политика # Александр Славинский

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