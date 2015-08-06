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«Цена попадания на рабочее место — Br250 тыс.» — минчане жалуются на шлагбаум при въезде во двор

06 августа 2015 08:26
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Минчанин Виктор Колодяжный работает в строительной компании, чей офис разместился в одной из многоэтажек по улице Лопатина. В силу производственной специфики мужчине полдня приходится проводить на ногах, полдня — на колесах. Хлопотно, конечно, но Виктор не жалуется. Однако бизнесмен возмущен и огорчен тем, что по несколько раз в день его жесткий рабочий график ломает шлагбаум.

Виктор Колодяжный:
Наша организация снимает здесь офис, платит налоги, существует вполне законно, но при прибытии на работу (по работе в городе мне приходится быть 5-6 раз) я вынужден каждый раз подъезжать к шлагбауму, выходить из машины и диспетчеру докладывать: фамилию, имя, отчество, зачем я еду, куда я еду, насколько, к какому начальнику.

# общество # Дворы Минска

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