Выборы Президента. Побывали на участке в Минске, где голосуют белорусы зарубежья

Всего на президентских выборах работают 5 325 участков для голосования, 701 из них находится в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего на президентских выборах работают 5 325 участков для голосования, 701 из них находится в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На участке, который расположился по улице Свердлова, 30 в столице, могут проголосовать белорусы, постоянно проживающие за рубежом. Такие участки определены и в областных центрах.
Руслан Николаевич, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 61 Октябрьского района Минска:
На участке нашем имеют право и могут изъявить свое волеизъявление, отдать голос в пользу того или иного кандидата, нерезиденты Республики Беларусь и те, кто состоит на консульском учете. На сегодняшний день их проголосовало порядка 20 человек.
В основном люди едут – Литва, Латвия, Франция, Германия, США, Российская Федерация. Также на данном участке зарегистрировано около 1 700 жителей (избирателей), из них проголосовали порядка 40%.
62 государства мира не создают участки за рубежом. Причина? Обеспечить безопасность своих граждан на территории государства гораздо легче, нежели гарантировать аналогичную безопасность, но за пределами страны.
Кстати, в некоторых странах есть в законодательстве нормы, при которых лица, проживающие за рубежом, вообще не могут голосовать на национальных выборах. Что касается нашей страны, то в ЦИК постарались создать оптимальные условия для тех, кто приедет из-за границы. Вот мнение международного наблюдателя.
Виктория Абрамченко, координатор наблюдательной миссии ПА ОДКБ:
Каждый гражданин республики, даже который проживает в Соединенных Штатах Америки, то есть настолько далеко от Республики Беларусь, имеет право приехать и реализовать свое конституционное право, выбрать главу государства.
Для этого Центральная избирательная комиссия, все уполномоченные органы сделали все необходимое. В Минске и еще пяти городах организована для таких граждан по консульским спискам возможность проголосовать.
Нурлан Бекназаров, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Казахстан):
Мы сами выбираем, я лично сам выбираю, местонахождение участка: центр, окраина города. Независимо, где он находится, главное, во всех участках, где мы побывали, на данный момент замечаний, нареканий и по обеспечению прозрачности выборов, и по предоставлению удобства для голосующих граждан Беларуси не увидели. Все достаточно организованно.
Мир, спокойствие и стабильность – слагаемые, которые в условиях мирового переустройства необходимы стране. Мысли, с которыми приходят на участок избиратели. Давайте послушаем.
Я приехала из Санкт-Петербурга. На три дня приехала и как раз во время выборов решила проголосовать здесь.
От нашего голоса зависит и наша судьба, всего народа, и поддержка тем людям, которых мы выбираем и которые потом работают для нас.
Я голосовал за сильную, независимую и предстоящую Беларусь.