Выборы Президента. Побывали на участке в Минске, где голосуют белорусы зарубежья

Всего на президентских выборах работают 5 325 участков для голосования, 701 из них находится в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На участке, который расположился по улице Свердлова, 30 в столице, могут проголосовать белорусы, постоянно проживающие за рубежом. Такие участки определены и в областных центрах.

Руслан Николаевич, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 61 Октябрьского района Минска:

На участке нашем имеют право и могут изъявить свое волеизъявление, отдать голос в пользу того или иного кандидата, нерезиденты Республики Беларусь и те, кто состоит на консульском учете. На сегодняшний день их проголосовало порядка 20 человек.

В основном люди едут – Литва, Латвия, Франция, Германия, США, Российская Федерация. Также на данном участке зарегистрировано около 1 700 жителей (избирателей), из них проголосовали порядка 40%.

62 государства мира не создают участки за рубежом. Причина? Обеспечить безопасность своих граждан на территории государства гораздо легче, нежели гарантировать аналогичную безопасность, но за пределами страны.

Кстати, в некоторых странах есть в законодательстве нормы, при которых лица, проживающие за рубежом, вообще не могут голосовать на национальных выборах. Что касается нашей страны, то в ЦИК постарались создать оптимальные условия для тех, кто приедет из-за границы. Вот мнение международного наблюдателя.