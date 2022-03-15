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Турчин на вручении первых паспортов: «Наша задача, чтобы сегодня молодёжь имела так называемые лифты»

15 марта 2022 14:19
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Новости Беларуси. Победители олимпиад, различных фестивалей и конкурсов, отличники учебы, юные спортсмены, активисты общественной жизни. 23 школьника Минской области в торжественной обстановке получили первые в жизни паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их вручил председатель Миноблисполкома в Молодечно. Мероприятие прошло во время всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси».

Турчин на вручении первых паспортов: «Наша задача, чтобы сегодня молодёжь имела так называемые лифты»-1

По словам Александра Турчина, получение паспортов в День Конституции станет для ребят дополнительной мотивацией к новым успехам.

Турчин на вручении первых паспортов: «Наша задача, чтобы сегодня молодёжь имела так называемые лифты»-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Получение паспорта это, наверное, тоже определенное знаковое событие в жизни каждого человека. То есть ты, наверное, прикасаешься ко взрослой жизни. Наша задача, чтобы сегодня молодежь имела так называемые лифты, чтобы от школы и дальше двигаться вперед. Чтобы мы их замечали, чтобы у них была возможность самореализации, причем самореализации в разных сферах.

Победители олимпиад и фестивалей. Лучшие школьники Минской области получили паспорта из рук губернатора (подробнее здесь).

# Государственная политика # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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