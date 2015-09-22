В центре Гродно на лужайке пасутся трое слонов

Новости Беларуси. В Гродно на лужайке рядом с центральным проспектом разгуливали... слоны. Горожане от такого зрелища в восторге. Ведь в местном зоопарке экзотического зверя нет уже больше 10 лет. А здесь всего в нескольких десятках метров от проезжей части пасутся стразу три животных. При этом слоны подпускали людей на достаточно близкое расстояние. Секрет появления азиатских великанов раскрылся быстро. Оказывается, в город приехал передвижной цирк. И в перерывах между выступлениями слонов просто выпускают погулять, предварительно огородив участок специальной лентой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.