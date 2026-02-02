В Центральном ботаническом саду завершился сезон работы лимонария – это важная мера для поддержания здоровья и эстетического вида растений. В ближайшие недели, вплоть до середины осени, специалисты займутся тщательной обработкой деревьев от вредоносных насекомых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, проведут лечение нуждающихся в нем насаждений, осуществят подкормку азотистыми удобрениями и выполнят обрезку высохших ветвей. Такие мероприятия призваны стимулировать рост новых побегов и наращивание зеленой массы. В последний день работы лимонария его посетило множество гостей. Люди спешили запечатлеть в памяти и на фотографиях неповторимую красоту цитрусовых.

Наталья Радюк, жительница Минска: Про оранжерею я узнала из социальных сетей. Я подписана на Instagram Ботанического сада и все хотела дойти. Не доходили руки-ноги и сегодня узнала, что последний день. Хочется получить частичку лета, хочется зарядиться теплом, яркостью, цитрусовые запахи в себя впитать. Поэтому с радостью начинаю обзор оранжереи.

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Мы отработали четыре месяца. Четыре месяца, очень плодотворных, усиленных, очень много посетителей было. И надо сказать большое спасибо лимонарию, потому что столько эмоций, столько хорошего настроения, столько положительного вынесли посетители из нашей оранжереи, что это того стоило – все наши усилия, усилия работников, экскурсоводов. Они очень хорошо здесь провели время.

Хотя на время придется попрощаться с цитрусовой оранжереей, интересных мероприятий в Центральном ботаническом саду будет немало. Уже на этой неделе здесь состоится практикум по почвоведению, который станет полезным для дачников и цветоводов.