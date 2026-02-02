Беларусь примет участие в международной выставке и форуме OMNEX-2026 в Омане

Новые горизонты для бизнеса и инвестиций. С 2 по 4 февраля в Маскате пройдет международная выставка и форум OMNEX-2026. Участие наших компаний организовано предприятием «Белинтерэкспо» – в продолжение договоренностей высокого уровня между Беларусью и Оманом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

OMNEX – это стратегическая платформа для экономического, торгового и культурного сотрудничества. Форум объединит глобальные компании, государственных лидеров, инвесторов и отраслевых новаторов. Участники получат прямой доступ к ключевым лицам, принимающим решения, и к крупнейшим закупочным организациям региона Персидского залива. Экспозиция охватит самые динамичные отрасли: энергетику и возобновляемые источники, инфраструктуру и «умные города», машиностроение, логистику, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм и IT-решения. Для белорусских предприятий это возможность представить продукцию, наладить партнерство и выйти на новые рынки.

Напомним, Оман реализует национальную стратегию «Vision 2040», развивая промышленность, свободные экономические зоны и транспортный хаб. Страна заинтересована в белорусском экспорте – от сельхозпродукции до машиностроения и образовательных технологий.