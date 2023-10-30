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В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию

30 октября 2023 07:01
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Новости Беларуси. Электробыт по доступным тарифам! В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию. Ее мощность в 2,5 раза превышает прежние возможности. Теперь жители города смогут перейти на электрический обогрев домов по сниженному тарифу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию-1

Инвестиционный проект по реконструкции завершили раньше срока. Полная замена оборудования обеспечит надежность и качество работы, снизит затраты на ремонт и эксплуатацию, а также повысит безопасность для персонала. Масштабный проект по модернизации стал вторым для Брестской области в нынешнем году.

В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию-4

Сергей Шебеко, генеральный директор предприятия «Брестэнерго»:
Я уверен, что мы в течение 2024-2025 года все оставшиеся неудовлетворенные заявления реализуем и каждый желающий получит электроэнергию для цели отопления и горячего водоснабжения. Человеку неважно, чем он топится. Но он оценивает через коммунальную плату тот или иной платеж. Выстраивались таким образом тарифный план, чтобы был соблюден паритет.

В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию-7

Андрей Кузьмич, председатель Жабинковского райисполкома:
Здесь хочется отметить работу указа главы государства по возмещению части расходов на электрификацию индивидуального жилищного строительства. Только за прошедший период текущего года мы выплатили людям в рамках решения Президента около 12 тысяч рублей. Это 11 домов.

В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию-10

Жабинка – город-спутник Бреста, здесь также завершают строительство 7-этажного дома, где все бытовые потребности (отопление, подогрев воды, приготовление пищи) решат с помощью электроэнергии. Вскоре в Жабинке запустят и первую в городе электрозаправку.

# Электроснабжение # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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