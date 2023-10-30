Новости Беларуси. Электробыт по доступным тарифам! В Жабинке после реконструкции запустили электроподстанцию. Ее мощность в 2,5 раза превышает прежние возможности. Теперь жители города смогут перейти на электрический обогрев домов по сниженному тарифу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвестиционный проект по реконструкции завершили раньше срока. Полная замена оборудования обеспечит надежность и качество работы, снизит затраты на ремонт и эксплуатацию, а также повысит безопасность для персонала. Масштабный проект по модернизации стал вторым для Брестской области в нынешнем году.

Сергей Шебеко, генеральный директор предприятия «Брестэнерго»:

Я уверен, что мы в течение 2024-2025 года все оставшиеся неудовлетворенные заявления реализуем и каждый желающий получит электроэнергию для цели отопления и горячего водоснабжения. Человеку неважно, чем он топится. Но он оценивает через коммунальную плату тот или иной платеж. Выстраивались таким образом тарифный план, чтобы был соблюден паритет.

Андрей Кузьмич, председатель Жабинковского райисполкома:

Здесь хочется отметить работу указа главы государства по возмещению части расходов на электрификацию индивидуального жилищного строительства. Только за прошедший период текущего года мы выплатили людям в рамках решения Президента около 12 тысяч рублей. Это 11 домов.