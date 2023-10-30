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Гродненские спасатели предлагают бесплатно обследовать ваш дом или квартиру

30 октября 2023 07:47
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Новости Беларуси. Не быть беспечными и соблюдать элементарные правила безопасности призывает МЧС. Гродненские спасатели предлагают бесплатно обследовать ваш дом или квартиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские спасатели предлагают бесплатно обследовать ваш дом или квартиру-1

Специалисты готовы проверить газовое оборудование, проводку, инженерные системы, вытяжку, электрообогреватели, установят пожарные извещатели. Особенно это актуально в период отопительного сезона.

Гродненские спасатели предлагают бесплатно обследовать ваш дом или квартиру-4

Вадим Хазин, житель Гродно:
Пришли и установили извещатель, дали всякие информационные бумаги. Каждый человек следит за своей безопасность, не только пожарной, электрической и так далее. Тем более МЧС охватывает все эти стороны.

Гродненские спасатели предлагают бесплатно обследовать ваш дом или квартиру-7

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:
Основные мероприятия акции направлены на снижение количества пожаров, происходящих по причине нарушения правил пожарной безопасности, предупреждение происшествий с участием людей в состоянии алкогольного опьянения, а также повышения информированности населения о вопросах безопасности.

Бесплатное обследование жилья это только одно из мероприятий большой акции спасателей. Проходит она до начала ноября. Еще есть время позаботиться о себе и своих близких.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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