В Военной академии прошёл юбилейный выпуск лётчиков

Новости Беларуси. 25-й раз из-под крыла военной академии выпустились новоиспеченные летчики. 12 курсантов авиационного факультета получили лейтенантские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами у ребят более 4 лет обучения. И уже совсем скоро они пополнят ряды военно-воздушных сил и авиации МЧС. Военная академия с каждым годом увеличивает выпуск авиаторов, чтобы обеспечить страну квалифицированными кадрами.

Данила Метлов, выпускник Военной академии Беларуси:

Знакомство с небом у меня началось еще в школьные годы, конкретно в 9-м классе, когда в школу пришли из аэроклуба ДОСААФ и предложили выполнить парашютные прыжки. Это еще одна мечта детства, которую я хотел осуществить.

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Это будущие командиры наших авиационных баз, командующие, а может быть, и выше. Поэтому мы очень этим гордимся. Важно и то, что у нас сейчас поступает на вооружение новая авиационная техника. Вот в этом году мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М.