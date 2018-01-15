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В Брюсселе предложили ввести налог на пластиковую упаковку

15 января 2018 17:24
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Новости Беларуси. Эпоха пластиковых пакетов в Европе похоже подходит к концу. В Брюсселе предложили ввести налог на подобную упаковку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, пока идет дискуссия, кто будет оплачивать этот налог – производители или потребители. Налог будет введен в течение ближайших лет, и, возможно, подобная экологическая инициатива придет в Беларусь. Пока же быстроразлагаемые пакеты появились во всех торговых сетях страны. А бумажные все же не стали так популярны.

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# общество # Экология # Кирилл Казаков

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