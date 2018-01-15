В Брюсселе предложили ввести налог на пластиковую упаковку

Новости Беларуси. Эпоха пластиковых пакетов в Европе похоже подходит к концу. В Брюсселе предложили ввести налог на подобную упаковку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, пока идет дискуссия, кто будет оплачивать этот налог – производители или потребители. Налог будет введен в течение ближайших лет, и, возможно, подобная экологическая инициатива придет в Беларусь. Пока же быстроразлагаемые пакеты появились во всех торговых сетях страны. А бумажные все же не стали так популярны.