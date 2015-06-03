В Британии невеста прибыла на собственную свадьбу в гробу
Новости Великобритании. 58-летняя невеста прибыла на собственную свадьбу в черном гробу, на котором был изображен мрачный жнец смерти. Таким образом, она решила удивить гостей, собравшихся на церемонии.
Как пишет Mirror, о таком необычном появлении невесты до последнего момента не знал даже жених.
Дженнифер Баклеф:
Я долго не говорила о своих планах никому, но в какой-то момент проболталась своему жениху. Он был удивлен моим решением, но сказал, что если мне так хочется, я могу приехать на свадьбу в гробу. У меня идеальный супруг, ведь правда?
Друзья пары, судя по их реакции, не совсем поняли поступок Дженнифер. Родственники вовсе пришли в ужас, когда увидели, как байкер – брат невесты – привез к месту торжества гроб.
Сама невеста заявила, что обычно ведет себя очень скромно. А вот ее 21-летняя дочь Баклеф, напротив, уверяет: «мама всегда отличалась странностями».
Известно, что Дженнифер Баклеф на протяжении многих лет работала бальзамировщиком в похоронном бюро и, по ее словам, насмотрелась всякого.
Организаторы свадебных торжеств отмечают: сделать из свадьбы запоминающийся праздник можно и не прибегая к таким радикальным методам.
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