В Британии невеста прибыла на собственную свадьбу в гробу

Дженнифер Баклеф:

Я долго не говорила о своих планах никому, но в какой-то момент проболталась своему жениху. Он был удивлен моим решением, но сказал, что если мне так хочется, я могу приехать на свадьбу в гробу. У меня идеальный супруг, ведь правда?



Друзья пары, судя по их реакции, не совсем поняли поступок Дженнифер. Родственники вовсе пришли в ужас, когда увидели, как байкер – брат невесты – привез к месту торжества гроб.