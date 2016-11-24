В Брилевичах планируется открытие новой детской поликлиники

Новости Беларуси. Маленьким минчанам на здоровье! Открытие новой детской поликлиники в Брилевичах разгрузит восьмую из Малиновки. Презентация учреждения здравоохранения, оборудованного по последнему слову техники,

состоится в конце 2016 или в начале 2017 года.

В 8 детскую поликлинику на офтальмологическую диагностику приходит половина маленьких пациентов города. Доктора здесь также оздоравливают пациентов из регионов, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В медучреждении активно осваивают новые методы диагностики и оснащаются современным оборудованием. Из недавнего – рентгенаппарат и ультразвуковые установки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, одна из самых больших столичных поликлиник 24 ноября отмечает 20-летний юбилей.

Тамара Гайдукевич, главный врач УЗ «8 городская детская клиническая поликлиника»:

Освоили такие методы диагностики, как нейросонография (УЗИ головного мозга у маленьких детей). Освоили метод ультразвуковой диагностики суставов у маленьких детей для того, чтобы не делать снимок маленькому ребенку и исключить дисплазию тазобедренных суставов.

Очень хороший метод диагностики – ультразвуковая диагностика. А сейчас доктора освоили и активно проводят электроэнцефалографию у деток с подозрениями с неврологическими заболеваниями.