Разрабатывается проект реконструкции набережной Свислочи от Независимости до Янки Купалы

Новости Беларуси. Для проведения масштабных работ по реконструкции набережной Свислочи возле Троицкого предместья на метр понизили уровень воды и сместили к другому берегу баржу.

Примечательно, что здесь появится и подземная уборная.

Кроме того, сейчас в городе разрабатывают

проект по оперативному лечению левой стороны набережной от проспекта Независимости до улицы Янки Купалы.

Подобрать правильные инженерные решения помогут физико-химические исследования конструкций и техническое обследование ротонды и спусков к воде. После этого будет принято решение либо в пользу ремонта, либо полной замены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, на левом берегу появятся также площадки-карманы для отдыха минчан и гостей столицы.

Сергей Гребень, заместитель главы администрации Центрального района:

Приступят к буронабивным сваям от 4 до 9 метров для укрепления набережной. Работы будут идти около 13,5 месяцев (до ноября 2017). У нас поставлена задача сделать максимально быстро.