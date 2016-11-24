Что делать, если из-под крана течет светло-зеленая вода

Новости Беларуси. Светло-зеленая вода как признак того, что необходимо обратиться к специалистам.

В Советском и Первомайском районах окрашенная жидкость станет сигналом для жильцов о неисправности в одной из систем водоснабжения.

Зеленой воды пугаться не нужно. В зоне котельной «Кедышко» специалисты специально с 21 ноября окрашивают ее бытовым красителем. Это позволяет оперативно выявить утечки теплоносителя, его нецелевое использование, а также работу водоподогревателей.

Такие меры вводятся до апреля 2017 года.

Андрей Сухов, начальник диспетчерской службы филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Что касается самого этого бытового красителя – он для человека безвреден. Поэтому если в квартире вдруг из горячего крана появляется светло-зеленая вода, то беспокоиться не нужно.

Необходимо сообщить об этом в службу 115 либо в диспетчерскую службу «Минских тепловых сетей».

Напомним, что с 1 ноября электронный сервис, на котором можно узнать сумму к оплате за коммунальные услуги, недоступен. Это связано с переходом на новое программное обеспечение.

Плата за этот месяц взиматься не будет.

А подавать показания счетчиков воды можно только на номер автоответчика, который указан в персональном счете-извещении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.