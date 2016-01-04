В Брестской области введен запрет на выход на лед

Новости Беларуси. Несмотря на установившуюся морозную погоду в некоторых регионах страны вводят запрет выхода на лед. В частности, такое решение 4 января принято в Брестской области.

Дело в том, что толщина льда еще далеко не везде достигла необходимых семи сантиметров. Особенно опасны полыньи в местах быстрого течения рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А между тем рыбаки уже активно начинают осваивать подледный лов рыбы. Интерес к покрывшимся ледяной коркой водоемам проявляют и дети. Для того чтобы не допустить гибель людей сотрудники милиции, МЧС и ОСВОДа организуют совместные рейды, проводят профилактические беседы со школьниками и их родителями.