От Витебска до Бреста: как Новый год встречали белорусы и гости страны?

Новости Беларуси. Начинаем сегодня, конечно же, с самого ожидаемого события недели, которая началась еще в прошлом – 2015-м, а завершается уже в новом – 2016-м году. Первые секунды нового года миллионы белорусов по традиции встретили за праздничным столом, а многие отправились на свежий воздух. Тем более что обещанный снег и мороз в самую бессонную ночь все же случился. Новогодний репортаж в программе «Неделя» на СТВ.

2015-й год всей страной провожали от Витебска до Бреста. Тысячи горожан вышли на улицы, чтобы вместе встретить новый 2016-й.

К встрече самого доброго и волшебного праздника принято готовиться заранее. Зная это, житель деревеньки Тэльмы Брестской области решил совершать чудеса, не дожидаясь Деда Мороза, и сам нарядился добрым волшебником.

Даниил Ярошевич:

Делает сюрпризы для всех детей. В прошлом году он был Санта Клаусом, всех катал на утреннике.

Александр Ярошевич:

Все радуются, даже я сам, потому что бескорыстная радость ложится и себе на сердце.

Народный Дед Мороз соорудил сани из собственного мотоблока. И в канун Нового года ездит по селу, поздравляет местных жителей, дарит подарки. Сам Мороз уверен, что самый большой подарок – доброта, а чудеса каждый сам себе может «наколдовать».

Буквально за полтора часа до наступления Нового года на центральный вокзал Минска прибывает скорый поезд Брест – Москва. Стоянка меньше 20 минут. Среди пассажиров и Светлана. Её рандеву с Минском длилось всего 12 часов, и Новый год москвичка решила встретить именно под стук колес в поезде.

Светлана Половинкина:

Я действительно сама себе придумала такой Новый год. Я сегодня утром приехала сюда, к вам в Минск. Я познакомилась с вашим городом, а сейчас я еду в поезде для того, чтобы хоть раз в жизни встретить Новый год в поезде.

Ценителей железнодорожной новогодней романтики оказалось достаточно, так что пассажиры 28-го поезда встретят 2016 уже недалеко от Орши.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь, – твердо уверен гость из Германии Франк, потому и прилетел в новогоднюю ночь из Кёльна в Минск к любимой женщине.

Франк:

Это моя девушка. Я приехал, чтобы отметить с ней Новый год и ваше Рождество.

Концентрация добрых пожеланий настолько велика в новогоднюю ночь, что нет сомнений в том, что все планы на ближайшие 366 дней, как и загаданные желания, непременно сбудутся. К слову, у каждого свои мечты.

Шумно и музыкально год огненной обезьяны встречали на главной площади Бреста. Сотни горожан стали одной семьей в ожидании новогоднего чуда.

Праздничное настроение, любимые песни, бенгальские огни, нарядная елка. По традиции за несколько минут до наступления Нового года белорусов поздравил Президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наверное, я не погрешу против истины, если скажу – человек рожден для радости и счастья. Только парадокс в том, что иногда люди ищут счастья в далеких далях, не замечая, что оно совсем рядом. Его можно найти в труде, творчестве, спорте, в своей жизни, в детях. Важно уметь вовремя разглядеть его, и главное - не пройти мимо.

Поэтому моë самое главное новогоднее пожелание каждому из вас – найдите своë счастье и не пройдите мимо него! Цените жизнь, цените каждое еë мгновение, радуйтесь и делитесь радостью с теми, кто рядом.

Год культуры встречали, как и полагается, самыми любимыми хитами отечественной эстрады. При том многоголосье белорусских мотивов звучало, как никогда, многонационально. Здесь и белорусы, и россияне, и китайцы.

Не остались в стороне от всеобщего веселья и те, для кого новогодняя ночь не только праздничная, но и рабочая.



Громкая связь:

Уважаемые пассажиры, автобусный парк №6 и телекомпания СТВ поздравляет вас с новым 2016 годом! Пусть он будет чуточку счастливее предыдущего!

Виктор Николаевич за рулем автобуса 35 лет, и нынешняя новогодняя ночь для него уже не первая рабочая.

Виктор Петраченко:

Конечно, лучше, чтобы был дома. Но на то она и новогодняя ночь, чтобы работать. Хочу пожелать, чтобы все были взаимовежливыми.

Алёна Сырова, СТВ:

Огненная феерия разукрасила небо Минска через 1,5 часа после старта 2016 года. Сотни минчан собрались на площадке у столичного Дворца спорта, чтобы вместе войти в новый 2016-й год.

Праздничные гуляния в Беларуси продолжались всю ночь, которая незаметно перетекла в самое тихое утро года. Именно за тишиной и умиротворением приехали в Витебскую область гости из суетной Москвы. В белорусскую природу ребята влюблены уже давно, а вот Новый год встречают у нас впервые.

Любовь Савельева:

Мы ехали из России. У нас не было снега. Заехали сюда – здесь столько снега! Впечатлений масса! Отдохнули душевно, морально, готовы дальше в бой!

Когда новогодняя ночь закончилась, а праздничное настроение никуда не делось, лучшее решение – провести время на свежем воздухе. В этом уверены не только белорусы, но и гости из Украины, России, Польши и Южной Кореи, которые в первые дни 2016 покоряют вершины белорусской Швейцарии.

Благо, снег и крепкий минус, пришедший в страну вместе с Новым годом, располагают к активному отдыху.

Отдыхающие:

Мы приехали к вам из Калининграда. Уже не первый раз! Нам очень здесь нравится! Ради этого сюда приезжаем.

Супер! Очень долго ждали снега и зимы. Наконец-то все удовольствия в одном флаконе!

В Италии, в Альпах, снега нет, а у нас вот, мороз, все замечательно!

Я катаюсь на лыжах с 3-х лет, мне это очень нравится.