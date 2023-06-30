В Брестской области после реконструкции открыли лечебный корпус детской областной больницы

Новости Беларуси. Ко Дню Независимости жители Брестской области получили подарок: после реконструкции открыт лечебный корпус детской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комфорт и условия пребывания, качество медицинской помощи вышли на новый уровень.

Реконструкция больницы включает несколько этапов. Сперва построили новый корпус, где разместили высокотехнологическое оборудование, отделения для недоношенных и реанимацию. Благодаря появлению новых площадей принялись за капитальный ремонт основного корпуса. Полностью обновили инженерные коммуникации, палаты, мебель, санузлы. Все это время больница продолжала помогать маленьким пациентам, строители и врачи работали бок о бок, и это требовало максимального профессионализма от каждого.

Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы:

Начинаешь понимать их какие-то нюансы. Они наши понимают. Они нас слышат, слушают. Мы поменяли конфигурацию палат, мы организовали, чтобы были палаты сервисного профиля, потому что спрос на них есть. Я думаю, что, мы когда чуть-чуть доведем, можно будет даже показать там, как это делается. Хорошо смотреть, когда уже пациенты там, и они сами говорят: вот это класс. А там реально класс.

Ольга Бойко, пациентка:

Все очень удобно. Очень продумано. Ничего не давит. Даже цвет стен. Не раздражает, а это очень важно. Тем более, вы сами знаете, молодые мамы, недосыпаем ночью и хочется, чтобы тебя ничего не раздражало. Очень здорово.

На этом работы не заканчиваются. Строителям предстоит второй этап реконструкции корпуса, где будут размещаться приемное и лечебно-диагностическое отделения, операционные.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Думаю, в следующем году я думаю мы выйдем практически на завершающий этап реконструкции главной детской больницы, которая является третьим по значимости объектом. Это же наши малыши. Говорить о суммах: позапрошлый год – 38 миллионов, сейчас почти 20 миллионов. И суммы будут не меньше. Потому что сегодня нужно и технически укрепится, и материально.