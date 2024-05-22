В Речице открыли Ресурсный центр первой помощи «Здравоучитель»

С заботой о здоровье и безопасности. В Речице открыли центр первой помощи «Здравоучитель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социально-образовательный проект поможет получить жизненно важные навыки. Обучение направлено также на формирование здорового образа жизни, ведь от состояния и самочувствия работников напрямую зависит производительность труда.

Юрий Колесник, директор международной бизнес-академии «Белоруснефть»:

Мы в рамках этой нашей инициативы нового образовательного центра будем стремиться к тому, чтобы повышать социальную ответственность наших граждан перед собой и перед обществом, как раз в области здорового образа жизни и оказания первой помощи.

Тамара Кирьянова, инструктор первой помощи Белорусского Красного Креста:

Обучение по оказанию первой помощи должно проходить именно в практическом формате. Наша основная задача – это ситуационная разработка данной ситуации, проработка практическая, это практико-ориентированное направление. То есть мы постараемся дать навыки и знания на предприятиях сотрудникам, также, конечно, населению.