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В Речице открыли Ресурсный центр первой помощи «Здравоучитель»

22 мая 2024 07:30
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С заботой о здоровье и безопасности. В Речице открыли центр первой помощи «Здравоучитель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Речице открыли Ресурсный центр первой помощи «Здравоучитель»-1

Социально-образовательный проект поможет получить жизненно важные навыки. Обучение направлено также на формирование здорового образа жизни, ведь от состояния и самочувствия работников напрямую зависит производительность труда.

В Речице открыли Ресурсный центр первой помощи «Здравоучитель»-4

Юрий Колесник, директор международной бизнес-академии «Белоруснефть»:
Мы в рамках этой нашей инициативы нового образовательного центра будем стремиться к тому, чтобы повышать социальную ответственность наших граждан перед собой и перед обществом, как раз в области здорового образа жизни и оказания первой помощи.

В Речице открыли Ресурсный центр первой помощи «Здравоучитель»-7

Тамара Кирьянова, инструктор первой помощи Белорусского Красного Креста:
Обучение по оказанию первой помощи должно проходить именно в практическом формате. Наша основная задача – это ситуационная разработка данной ситуации, проработка практическая, это практико-ориентированное направление. То есть мы постараемся дать навыки и знания на предприятиях сотрудникам, также, конечно, населению.

В Речице открыли Ресурсный центр первой помощи «Здравоучитель»-10

Ресурсный центр предлагает около 20 образовательных программ различной направленности. Первыми слушателями стали ветераны труда. Для них провели семинар, посвященный активному долголетию.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество

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