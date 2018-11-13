Конфликты между учениками, учителями и родителями: чем полезна медиация в школе?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент – Ирина Бельская.

«Сохранить цивилизованные отношения в любой ситуации»: как работает медиация при разводе?

В каких областях применяется медиация?

Ирина Бельская, председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент:

Медиация возможна в любых областях. В Беларуси закон «О медиации» в 2014 году только появился, но мы в рамках вот таких экспериментов в самых разных направлениях действуем, пытаемся внедрить её в разные сферы отношений. Что касается нашего центра, есть очень серьёзный проект, который мы делаем, это школьная медиация. Это тоже уникальный проект, который в течение двух лет удалось создать и уже целый год в 12 учреждениях образования Минска и в нескольких в Гродно сами школьники занимаются урегулированием школьных конфликтов между детьми.