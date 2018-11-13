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Конфликты между учениками, учителями и родителями: чем полезна медиация в школе?

13 ноября 2018 10:18
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент – Ирина Бельская.

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В каких областях применяется медиация?

Ирина Бельская, председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент:
Медиация возможна в любых областях. В Беларуси закон «О медиации» в 2014 году только появился, но мы в рамках вот таких экспериментов в самых разных направлениях действуем, пытаемся внедрить её в разные сферы отношений. Что касается нашего центра, есть очень серьёзный проект, который мы делаем, это школьная медиация. Это тоже уникальный проект, который в течение двух лет удалось создать и уже целый год в 12 учреждениях образования Минска и в нескольких в Гродно сами школьники занимаются урегулированием школьных конфликтов между детьми.

Конфликты между учениками, учителями и родителями: чем полезна медиация в школе?-1

Медиация не советует, не предлагает никаких решений, это независимые службы, они созданы в конкретной школе руководит ими обученный медиатор-педагог. Это достаточно независимая организация, они работают с конфликтами во всей школе. Это могут быть конфликты между учителями, между родителями и учителями.

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# Школы в Беларуси # общество # Ирина Бельская # Фотофакт # общество

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