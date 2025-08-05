Сотни верующих отправились в крестный ход из Витебска в Смоленск

С первыми лучами солнца и верой в душе – сотни верующих сегодня, 5 августа, отправились в крестный ход из Витебска в Смоленск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 21 год подряд молодежь из разных уголков Беларуси и России объединяется и направляется к иконе Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Паломники пройдут более 120 километров. Но большое расстояние не пугает даже детей и людей преклонного возраста. Присоединяются целыми семьями.

Ирина Маслакова:

В крестном ходу я уже участвую второй раз. В этом году я решила также взять свою семью. Они участвуют впервые. Когда я вижу, что идут люди даже постарше тебя, то это все как-то преодолимо. И плюс вот эти молитвы и песнопения в пути – это все также является каким-то поддерживающим движением.

Путь верующих будет пролегать через Лиозно, российские Рудню, Голынки и Гнездово. И в каждом населенном пункте паломников будут встречать торжественно – с песнопениями и богослужением.