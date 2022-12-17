Место Турции в политической повестке мира. Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:

Османская империя возрождается?

У Турции есть очень четкое ощущение собственной миссии. И я не уверен, что она хорошо подойдет Европе.

Турция, наверное, в Европейский союз сейчас вступать не готова, но задумается о возможности вступления Европейского союза в Турцию.

Это, безусловно, яркий член НАТО. Поэтому с военной точки зрения Турция должна рассматриваться как противник.

Турция и Россия друг другу могут очень сильно нагадить. Понимание этого, на самом деле, скрепляет больше, чем какая-то общность интересов и целей.