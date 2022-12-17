Место Турции в политической повестке мира. Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:
Османская империя возрождается?
Надежда Сасс, СТВ:
Османская империя возрождается?
У Турции есть очень четкое ощущение собственной миссии. И я не уверен, что она хорошо подойдет Европе.
Турция, наверное, в Европейский союз сейчас вступать не готова, но задумается о возможности вступления Европейского союза в Турцию.
Это, безусловно, яркий член НАТО. Поэтому с военной точки зрения Турция должна рассматриваться как противник.
Турция и Россия друг другу могут очень сильно нагадить. Понимание этого, на самом деле, скрепляет больше, чем какая-то общность интересов и целей.
«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ в воскресенье, 18 декабря, в 21:00.
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