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Место Турции в политической повестке мира. Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»

17 декабря 2022 12:17
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Надежда Сасс, СТВ:  
Османская империя возрождается?  

Место Турции в политической повестке мира. Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-1

У Турции есть очень четкое ощущение собственной миссии. И я не уверен, что она хорошо подойдет Европе.  

Место Турции в политической повестке мира. Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-4

Турция, наверное, в Европейский союз сейчас вступать не готова, но задумается о возможности вступления Европейского союза в Турцию.   

Место Турции в политической повестке мира. Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-7

Это, безусловно, яркий член НАТО. Поэтому с военной точки зрения Турция должна рассматриваться как противник.  

Место Турции в политической повестке мира. Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-10

Турция и Россия друг другу могут очень сильно нагадить. Понимание этого, на самом деле, скрепляет больше, чем какая-то общность интересов и целей.  

Место Турции в политической повестке мира. Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-13

«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ в воскресенье, 18 декабря, в 21:00.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Фотофакт

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