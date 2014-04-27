На католическом кладбище Могилёва потомки польских шляхетских родов своими силами пытаются спасти уникальные памятники 18 века

Новости Беларуси. Одна из давних традиций белорусов в канун Радуницы — уборка могил своих предков. На католическом кладбище Могилёва потомки старинных польских шляхетских родов не только каждый год приводят захоронения в порядок, но и своими силами пытаются спасти старинные надгробия, многие из которых - настоящие произведения искусств. Однако большая их часть сейчас в плачевном состоянии. Силами альтруистов ситуацию вряд ли удастся изменить.

Каждый год, в канун Радуницы, белоруска польских кровей Татьяна Горбунова приходит на могилы своих предков. И не только, чтобы привести в порядок старые захоронения, но и почтить память своих титулованных прадедов-дворян. Когда-то на Могилевщине проживало немало поляков-шляхтичей. Однако, далеко не у всех на этой земле остались потомки. Но и сегодня некоторые горожане с уважением относятся к праху и памяти давно почивших людей.

Татьяна Горбунова:

Покупаем цветы, лампадки и обязательно на праздники и на молебны, которые проходят на праздники мы всегда поклоняемся этим могилкам, за которыми никто не ухаживает. Ухаживаем мы за всеми могилками, которые остались – это долг наш, это как вера наша. Нельзя оставить и нельзя бросить.

А этот человек – потомок известных в прошлом шляхетских родов Свидерских, Каминских и Ваньковичей. Последние - древний дворянский род герба «Лис». Свое начало он берет в глубокой старине - 1499 году. Представители рода занимали различные должности в администрации Великого Княжества Литовского и Российской империи. Сегодня широко известен, к примеру, знаменитый живописец Валентин Ванькович.

Сергей Маршалковский:

Моя бабушка родилась в 1893 году, ее девичья фамилия - Свидерская. Потом она вышла замуж за Ванковича. А род Ванковичей и сейчас известен во всем мире. Недавно я даже купил альбом рода Ваньковичей и пытаюсь найти, где же я там нахожусь, в каком колене. Но пока, к сожалению, не могу такой точной информации найти. Хотя есть сведения, что где-то 14-15 век.

Польских захоронений на этом могилёвском погосте больше 200. Памятники на многих из них - настоящие произведения искусства. К примеру, вот этот на могиле князя Владимира Техановецкого. Скульптуру скорбящей женщины изваял польский скульптор Пюс Велонский. На территории восточной Европы сохранилось только 2 его работы – в белорусском Могилеве и в польском Ченстохове. Мастер выполнял заказы только для Святого Престола в Ватикане. А на этой плите до сих пор читаема надпись. А ведь ей уже, говорят знатоки, как минимум 2,5 столетия.

Юрий Журавович:

Задавали друг другу вопрос: какого же года кладбище? Точно сказать нельзя, но, видимо, 18 века, хотя больше, конечно, 19 века, но как сказал бывший консул, он же преподаватель Варшавского университета, на этом языке в Польше уже не говорят лет 250. Это старопольский язык. Уникальные надгробия, которые изготавливались в Польше.

Убрать мусор, покрасить ограды, поднять накренившиеся кресты. Эту работу собственными силами белорусские поляки делают каждый год. В последнее время им на помощь приходят просто неравнодушные люди - жители Могилева.

Леонид Осипов:

Это не оставило меня равнодушным. Как не оказать помощь? Если мы не будем вспоминать то, что было до нас, то о нас тоже забудут. Надо всегда помнить. Руки нужно прикладывать, чтобы поддержать на достойном уровне.

Таким небольшим волонтерским составом и лишь на чистом энтузиазме белорусские поляки за последние годы смогли восстановить всего 3 старинных надгробия. Ведь спасение большей части поистине уникальных склепов и скульптур требует куда белее внушительных затрат.