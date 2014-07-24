Экскурсовод Людмила Скрадаль учит минчан видеть Минск с закрытыми глазами!

Необыкновенная архитектура, множество исторических памятников и чистые улочки – это картина знакома любому минчанину. Она стала настолько привычна, что мы уже не замечаем всю красоту нашего города. Взять хотя бы ту же площадь Свободы. Что первое приходит на ум? Многие вспомнят Ратушу и Свято-Духов кафедральный собор, кто-то новую скульптуру «Городские весы». И лишь совсем единицы назовут гостиный двор, бывший костёл Святого Иосифа (сейчас это архив), торговые ряды, бывший комплекс базилианских монастырей. Мы смотрим на город каждый день, но видим ли мы его?



Помочь людям увидеть Минск по-новому взялась экскурсовод Людмила Скрадаль. Уже второй сезон она проводит экскурсии с завязанными глазами. Изначально проект был задуман для незрячих людей. Как оказалось, после экскурсий люди с проблемами зрения могли описать здания более подробно, нежели те, кто видит его каждый день.



Людмила Скрадаль, экскурсовод:

Возникла идея, почему такую экскурсию не сделать для людей обычных с закрытыми глазами, ведь ощущений та масса, и многое, что мы видим каждый день, мы воспринимаем не так как на экскурсии, мы воспринимаем глазами, а ведь можно прикоснуться и почувствовать очень много интересных моментов в городе, он как живой организм, он коммун с вами, показывает себя с разных сторон не только визуально, можно понюхать, потрогать, почувствовать покрытие



Итак, мы решили испытать на себе: каково это познавать город с закрытыми газами. Сначала экскурсовод узнаёт, как мы относимся к темноте и рассказывает правила безопасности. После этого - завязывает глаза, да так, что оказываемся в кромешной темноте, и… можно начинать.



В первые же секунды городской гул разделяется на отдельные звуки. Вот - проехала машина, включили фонтан, а сейчас прошёл человек... Поддерживает и не позволяет паниковать голос экскурсовода и его рука. Для начала, мы учимся видеть ногами. Вот под нами плитка, а это - брусчатка, асфальт, трава. Людмила описывает наш путь и всё, что окружает. Она же не даёт нам упасть и комментирует каждый наш шаг.

Вскоре паника пропадает и вовсе. Мы подходим к бывшему костёлу святого Иосифа. Чтобы мы представили, как выглядит верхняя часть здания, Людмила рисует её нам на ладони.



Идём дальше. Шаги с каждым разом становятся всё более уверенными. Мы привыкаем к городу и начинаем его чувствовать. Теперь мы будем учиться видеть руками. Подходим к арочному входу в монастырский двор. Именно наши руки здесь заменят глаза. Через них мы понимаем, что арка сделана из бетона и покрыта штукатуркой, а поверхность у неё шероховатая. Людмила поясняет, что стены монастыря, когда-то носили оборонительный характер. И чтобы это понять, мы пробуем измерить их толщину.



Идём дальше, и здесь нас ждёт ещё один сюрприз. Нам нужно представить здание Ратуши с помощью макета и изучить его отдельные детали. Нащупываем ступеньки, двери, форму крыши, расположение балконов и количество колонн. Чтобы составить представление о размерах Ратуши, мы подходим к одной из колонн.



Образы зданий и предметов вырисовываются в голове кончиками пальцев. Теперь я никогда не забуду, как выглядит Ратуша. А наша экскурсия, к сожалению, подходит к концу.



Как только открываешь глаза, город кажется уже совсем другим. Не таким, каким был ещё час назад. Здание Ратуши, действительно, оказывается огромным, а расстояние от неё и до Свято-Духового собора – это не просто несколько метров, это разная плитка под ногами, брусчатка, асфальт и десяток различных звуков.



Такие элементарные вещи, как ступеньки, начали восприниматься по-другому, ты не просто видишь здание, чувствуешь его структуру, ещё когда это всё дополняется комментариями экскурсовода, то ты получаешь намного понятную картину, ты сам посмотрел и послушал.



Оказывается, видеть можно не только глазами, но ещё и руками, ушами, ногами и даже носом. Попробуйте сами взглянуть на свой город по-другому.