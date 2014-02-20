В Бресте открылась выставка, посвящённая Первой Мировой войне

Новости Беларуси. О нелёгких военных буднях «мирным языком». На выставке, которая открылась в Бресте, собрана уникальная коллекция из более чем 3 тысяч вещей времён Первой Мировой. Действующий граммофон, подлинная военная форма, фотографии и документы вековой давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Жарков, реконструктор:

Вот интересный экспонат - книжка для низших чинов, кстати, из Брест-Литовского гарнизона. Она выдавалась каждому солдату. В ней краткие сведения по уставам, по довольствию солдат. Солдаты делали свои записи и, соответственно, из этого можно сделать выводы, что каждый солдат умел читать и писать.

Юлия Бешанова, СТВ:

Многочисленные предметы быта, оригинальная военная форма времен Первой Мировой, документы и фотографии - всего на выставке «На западном фронте без перемен» более 3 тысяч уникальных экспонатов. Практически за каждой вещью - история длинною в жизнь - в коллекции все экземпляры подлинные.

Действующий граммофон — не единственная гордость коллекционеров. В витринах фотоаппарат, которому более ста лет, и продукты питания, по названиям схожие с теми, которые продаются и в наше время. Атмосферу создают не только экспонаты. О событиях Первой мировой рассказывает и само здание.

Александр Жарков, реконструктор:

В этом здании на протяжении почти двух лет находилась ставка Леонида Баварского — командующего западной группой войск. И в этих залах, в которых мы сейчас находимся, состоялось перемирие 15 декабря 1917 года.

На этой экспозиции история, словно, оживает. И, кажется, события, знакомые еще со школьных уроков, происходят прямо на глазах. Так выглядел блиндаж Первой Мировой — из окон видны немецкие и русские позиции. В госпитальной части блиндажа над раненым «колдует» медсестра.

Елена Воробей, реконструктор:

Мы пытались максимально приблизить по вещам, по расположению, по ощущению. Посетители нашей выставки пережили такие моменты, какие и мы.

Среди многочисленных элементарных бытовых вещей ни одной единицы оружия. Авторы идеи выставки утверждают — о нелегких военных буднях нужно говорить «мирным языком».