Зампредседателя Мингорисполкома Игорь Карпенко обсудил со студентами БГПУ им. Максима Танка готовность Минска к ЧМ-2014 по хоккею

Новости Беларуси. Образовательный подход. Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко пообщался со студентами и преподавателями педагогического университета имени Максима Танка. Обсудили и экономическую ситуацию в столице, и готовность Минска к чемпионату мира по хоккею.

К слову, активисты вуза в преддверии первенства трудились на главных спортивных площадках. А во время чемпионата добровольцы смогут поучаствовать в организации хоккейного праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.