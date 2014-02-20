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Зампредседателя Мингорисполкома Игорь Карпенко обсудил со студентами БГПУ им. Максима Танка готовность Минска к ЧМ-2014 по хоккею

20 февраля 2014 19:19
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Новости Беларуси. Образовательный подход. Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко пообщался со студентами и преподавателями  педагогического университета имени Максима Танка. Обсудили и экономическую ситуацию в столице, и готовность Минска к чемпионату мира по хоккею.

К слову, активисты вуза в преддверии первенства трудились на главных спортивных площадках. А во время чемпионата добровольцы смогут поучаствовать в организации хоккейного праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Петр Кухарчик

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