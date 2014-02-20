25% лифтов в Могилёвской области экплуатируются с превышением установленного срока

Новости Беларуси. Более четверти всех лифтов в Могилёвской области эксплуатируются с превышением установленного срока. Многие из них преодолели 30-летний рубеж. Неработающие лифты вынуждают жильцов подниматься на верхние этажи пешком. А работающие, увеличивают затраты на обслуживание устаревших моделей. При этом замена оборудования производится всё реже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской области более четверти лифтов эксплуатируются с превышением срока службы. При этом количество замененных машин постоянно сокращается. А вот затраты на обслуживание, наоборот, растут. Недёшево обходится предприятию, а, в конечном счете, и потребителям услуг, устаревшее и энергозатратное оборудование, а также многочисленные диспетчерские пункты.

Ирина Недобоева, СТВ:

Электромеханик Владимир Поплыко приехал с напарником устранять поломку. Лифт остановился - сработал датчик. Причины могут быть разные, говорят рабочие, но основная все же, - возраст техники.

Владимир Поплыко, электромеханик по лифтам ОАО «Могилевлифт»:

Он отслужил более 25 лет. Ломаться он может и 3 раза в неделю – детали все изношены. Менять - деталей не хватает. Может стоять и 2-3 дня. Все зависит от того, когда поступит деталь.

А этот лифт в многоэтажке в центре Могилева не работает уже почти 3 месяца. Все бы ничего, ведь есть второй – грузовой. Но этажность и частота поломок обоих машин оптимизма жильцам не внушают. Почти из 3 тысяч лифтов, установленных в многоэтажках области, треть работает, что называется, на честном слове. Срок эксплуатации многих уже превысил 30-летний рубеж. Хотя руководство обслуживающей организации «Могилевлифт» заверяет: никакой опасности эти машины не представляют.

Анатолий Михайловский, главный инженер ОАО «Могилевлифт»:

Каждому лифту, отработавшему гарантийный срок, проводится диагностирование. После него ремонт и продлевается эксплуатация, как правило, года на три. Потом снова все повторяется. Но в любом случае эти лифты на контроле. Такого, чтобы лифт угрожал жизни и здоровью людей, не допустит никто.

Из-за несвоевременной замены старых лифтов на новые, страдает и энергоэффективность. Оборудование с тысячами километров проводов, устаревшие лампочки, несовершенная диагностика поломок - все это увеличивает стоимость эксплуатации более чем на 25%. Недешево обходятся и диспетчерские пункты - их в области 63. По мнению проверяющих, эту цифру необходимо сократить как минимум вдвое. Оплата за аренду площадей и энергозатратное оборудование также выливаются в кругленькую сумму.

Кирилл Дорошенко, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Могилевской области:

Мы посчитали, что только от сокращения диспетчерских пунктов экономия составит более 2 млрд рублей в год.

Главный камень преткновения, уверяют на предприятии, - недостаток финансирования. Ведь отдельной строки для оплаты за эксплуатацию и ремонт все тех же лифтов в жировках нет. Сумма включена в графу «за капремонт» и изначально попадает в руки коммунальщиков.

Андрей Киблов, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома:

Вся сумма средств, которая приходит из бюджета, сначала эта сумма идет в ЖЭУ, а потом эта организация должна выделить часть, необходимую на содержание лифтов, и предать её лифтовой организации. Возможно, в это время и происходят задержки по выплате «Могилевлифту».

Заменить все небезопасные лифты, а их в области около восьми сотен, «Могилевлифт» обязан до 2020 года. Для сравнения, в прошлом году переустановили всего 37.