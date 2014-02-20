В музее Янки Купалы в Минске можно увидеть самого поэта благодаря 3D-технологиям

Новости Беларуси. В литературном музее Янки Купалы открылась новая экспозиция с использованием 3D технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря голографическому образу создаётся эффект присутствия поэта. Зрители могут увидеть буквально в метре от себя Янку Купалу, который листает книгу. Экспонаты в новых залах посвящены 1930 и 1940 годам. На вставке также есть уникальные материалы, связанные со смертью Янки Купалы. Отдельная экспозиция посвящена жене поэта — Владиславе Францевне Луцевич.



Иван Авлочинский, внучатый племянник Янки Купалы:

У меня остались воспоминания, то что мы жили в семье Янки Купалы с тётей Владей - женой Янки Купалы. То есть были в этой атмосфере жизненной. И этот дух купаловской семьи, конечно, чувствуется и тут, в музее. Работникам музея отдать должное, что они поддерживают это всё.



Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:

Эта экспозиция в целом рассказывает о жизненном и творческом пути Янки Купалы, но вот последний этот зал, который мы презентуем сегодня - это, наверное, наиболее драматические годы жизни Янки Купалы. Новые иформационные технологии в музее должны быть. И, как показала практика, это было оправдано, потому что посетителю интересна эта технология.