В Бресте открылась фотовыставка мультимедийного проекта «Освобождение. Путь к Победе»

В экспозиции представлены уникальные исторические кадры, которые отражают борьбу партизанского движения, активно развернувшегося на территории Брестской области, а также документальные фотографии войск, участвовавших в Люблинско-Брестской стратегической операции в рамках наступательной операции «Багратион». 30 снимков военных корреспондентов – это бесценная хроника «Пути к Победе».

Наталья Тюрина, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы «Россия сегодня», руководитель проекта «Освобождение. Путь к Победе»:

Эта история – больше чем проект. У каждого из нас есть в семье свой герой, который сражался на этой земле, тогда, в те годы и очень хочется, чтобы наша совместная, большая работа как раз привлекла внимание семьи, привлекла внимание молодых людей.