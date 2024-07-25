В Бресте открылась фотовыставка мультимедийного проекта «Освобождение. Путь к Победе»
В Бресте открылась фотовыставка мультимедийного проекта «Освобождение. Путь к Победе». Она посвящена 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект реализуется под эгидой Международного информационного агентства «Россия сегодня».
В экспозиции представлены уникальные исторические кадры, которые отражают борьбу партизанского движения, активно развернувшегося на территории Брестской области, а также документальные фотографии войск, участвовавших в Люблинско-Брестской стратегической операции в рамках наступательной операции «Багратион». 30 снимков военных корреспондентов – это бесценная хроника «Пути к Победе».
Наталья Тюрина, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы «Россия сегодня», руководитель проекта «Освобождение. Путь к Победе»:
Эта история – больше чем проект. У каждого из нас есть в семье свой герой, который сражался на этой земле, тогда, в те годы и очень хочется, чтобы наша совместная, большая работа как раз привлекла внимание семьи, привлекла внимание молодых людей.
Выставка направлена на сохранение исторической памяти. Ознакомиться с уникальными кадрами могут все желающие на открытой площадке экспозиции «Оборона Восточного форта» в Брестской крепости.