В Бресте объявлена настоящая охота на собак: бездомных животных часто отстреливают прямо на глазах у детей

Новости Беларуси. В Бресте объявили настоящую охоту на собак. Бездомных животных часто отстреливают прямо на глазах у детей. Впрочем, даже взрослые не могут спокойно реагировать на такие методы борьбы с четвероногими нарушителями безопасности. При этом, все чаще брестчане жалуются на нападения собак.

Александра Скобелева коллеги теперь иначе как «кормящий папа» не называют – для четырех щенков мужчина приносит детские смеси, которые не доел внук, и регулярно покупает молоко. Их мать попала на «мушку» сотрудников коммунальных служб.

Александр Скобелев, очевидец:

Выстрел за воротами и их машина отъехала. Когда вышли – только полоска крови и все.

Демонстрируя следы от мелкой дроби в деревянном заборе, Александр Омельянюк уверяет: такие же отметины есть у него на сердце.

Александр Омельянюк, хозяин погибшей собаки:

Слышу: бух, машина поехала. Думаю, может, колесо стрельнуло. Смотрю: она в будке, хотя домашняя. Я к ней: Белочка. А она лежит. Я ее домой занес, перевернуть – она не дает. У нее две дробины: одна – в желудке, вторая – в легком.

Зоозащитники бьют тревогу, ведь существуют более гуманные и не менее эффективные методы решения этой проблемы. Один из таких – стерилизация бродячих животных. К тому же отстрел можно проводить только в дневное время суток, из-за чего случайными свидетелями становятся дети.

Оксана Крупская, зоозащитник:

Отлов должен происходить при использовании специальных приспособлений, обездвиживающих дротиков, то есть никак не отстрел. Отстрел – только в исключительных случаях. Исключительный случай – это подозрение на бешенство.

Даже наличие на собаке ошейника не играет никакой роли: без поводка и хозяина, согласно действующему законодательству, четвероногий любимец автоматически превращается в потенциально опасное животное, которое при проявлении агрессии коммунальные службы имеют право уничтожить.

Игорь Сильченко, генеральный директор коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия «Брестское городское ЖКХ»:

Мы гораздо меньше даже в процентом отношении убиваем собак, а больше отлавливаем. В Бресте только за пять месяцев этого года уже 284 человека официально обратились с укусами собак.

Данную проблему, говорят специалисты, нужно решать на законодательном уровне.

Игорь Годун, директор производственного коммунального унитарного предприятия «Коммунальник»:

Мы предпринимаем шаги по легализации пневмовоздушного оружия и обездвиживающих медицинских средств. Пока этот вопрос не решен. В Беларуси, к сожалению, такой вид оружия запрещен.

Сотрудники специального предприятия уверены: проблема не в собаках, а в людях и безответственном отношении к тем, кого приручили. Ведь даже после того, как появится возможность обездвижить животное, проблема не решится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.