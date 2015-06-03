Сотрудники кафе добровольно в кредит брали огромные деньги и передавали их своему руководителю

Замечено, что люди, считающие себя очень умными, как правило, живут в кредит. Герои этого сюжета люди не просто умные, они безумно умные. И поэтому еще долго будут жить в кредит.

В мае 2014 девушка устроилась на работу официантом в одно из столичных кафе и почти сразу попала в эпицентр корпоративной авантюры. Директор кафе обратилась к Наде со странной просьбой…

Надежда Вершина:

Она мне предложила оформить кредит, но так как у меня были задержки по кредитам, я думала, что мне никто не даст. Мне не дали 600 тысяч в рассрочку, а она оформляет все документы поддельные. И ей дается в первом банке 80 млн., и в второй банк где-то через неделю дает 67 млн.

Внушительную сумму (147 млн. рублей) девушка добровольно передала директору кафе. Последняя уверяла, что деньги нужны на развитие бизнеса.

Директор обещала не только своевременно погашать кредит, но также и 10% от суммы кредита в качестве вознаграждения за услугу.

Стороны остались довольны. Но не надолго. Скоро доверчивую официантку Вершину уволили, оставив в память о работе громадный долг перед банком, о погашении которого руководителем речь уже не шла. Сегодня, утопающая в долгах Надежда с трудом сдерживает слезы. Также непросто и нам скрыть удивление. Как можно было согласиться взять кредит на чужого человека?!

Самое поразительное, что доверчивых пострадавших около 20 человек.

Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.