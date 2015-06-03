Новости Беларуси. Ум и грация. Финал Международного межвузовского конкурса «Королева Весна» пройдет 3 июня в Минске. Это один из самых интересных и престижных студенческих проектов. За титул поборются 12 самых талантливых из Беларуси, Латвии, Таджикистана, Туркменистана и Китая. На суд зрителей и профессионального жюри девушки предстанут в оригинальных нарядах во время дефиле, продемонстрируют свой артистический талант, проявят эрудицию в творческом и интеллектуальном конкурсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Макей, режиссер финала Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна»:

Подготовлены все на разном уровне, потому что у многих за плечами огромное количество конкурсов. Есть новички. Они тоже с честью и достоинством хотят представить свою страну.

Гульнара Азизова, студентка Минского государственного лингвистического университета (Таджикистан):

Получу я корону или нет, это уже будет решать жюри. Думаю, что победит та участница, которая будет на самом деле держаться и будет выглядеть достойно стать королевой. Потому что быть королевой не так уж и легко.