В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «WorldSkills– 2018»

Новости Беларуси. Шесть новых специальностей появятся в средних специальных учреждениях образования Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно на чествовании победителей и призеров конкурса «WorldSkills–2018». Команда региона заняла третье место и завоевала 11 медалей. Две из них золотые.

Лучше всего проявили себя участники в компетенциях «Облицовка плиткой» и «Парикмахерское искусство». Оба победителя в этих видах будут защищать честь страны уже на международном этапе конкурса. Он пройдет в 2019 году в Казани и объединит молодежь более чем 70 стран мира.

Дмитрий Янущик, победитель республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills–2018»:

Конкурс сложный, серьёзный, конкуренция очень большая. Обращают внимание даже на маленькие отклонения по миллиметру.

Георгий Хвалько, управляющий делами Брестского облисполкома:

Такие дипломы, которые сегодня на руках у этих ребят, дают им возможность более уверенно осознавать, что они будут востребованы на рынке труда.