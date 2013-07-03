Парад в Минске 3 июля 2013. Полная видеоверсия прямой трансляции с участием Президентов Беларуси, Венесуэлы и Лаоса

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Этот государственный праздник, объявленный декретом президента Беларуси в 1996 году, стал символом национального возрождения страны. По воле граждан, высказанной на республиканском референдуме, он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это дань героизму и стойкости белорусов-защитников Отечества и беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин после войны. Соотечественников с Днем Независимости поздравил Президент Беларуси.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа по случаю Дня Независимости поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, известных общественных и политических деятелей. Поздравительные послания поступили от руководителей стран СНГ, Председателя Китайской Народной Республики, Председателя ГосСовета и Совета Министров Кубы, королей Саудовской Аравии, Таиланда, Швеции и Испании, президентов Австрии, Италии, Вьетнама, Лаоса, Индии, Республики Корея, Греции, Афганистана, Сербии, Сингапура, Швейцарской Конфедерации, Индонезии, Турции, Бангладеш. Кроме того, главу белорусского государства поздравили Папа Римский Франциск, Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена.

Праздничные мероприятия проходят сегодня по всей Беларуси. Только в столице их свыше сорока. Торжества начались военным парадом, прохождением колонны техники оборонного сектора экономики и гражданского назначения и спортивно-молодёжным шествием. Среди почётных гостей на параде присутствовали Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос и Президент Лаоса Тюммали Сайнясон.

Традиционно парад проходит у мемориального комплекса «Минск - город-герой». В нем приняли участие более 3 тысяч военнослужащих и более 150 единиц техники. Зрителями грандиозного действа стали более 350 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь и ветераны, которые помнят тот июль 1944 года. И те, кто в мирное время на защите Родины. Традиционно в мероприятиях, посвященных главному государственному празднику принял участие и Президент Беларуси. Александр Лукашенко, как главнокомандующий вооружёнными силами, принимал военный парад войск минского гарнизона. В своём выступлении перед соотечественниками глава государства отметил, что боеспособность белорусской армии всегда должна быть на высоком уровне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь - мирная и открытая страна. Мы желаем всем государствам, народам добра и процветания. Дружелюбие и сердечность — отличительные черты нашего национального характера. Мы искренне преданы друзьям и союзникам, мы всегда рады тем, кто готов с нами работать, торговать, общаться. Наша нация не страдает манией величия. Мы готовы прислушиваться к чужим мнениям и советам, если они идут от чистого сердца. Но мы не приемлем лжи, лицемерия и диктата. Принципиальная позиция Беларуси прозрачна и тверда. Отношения в мире должны строиться на принципах открытости, взаимного уважения и верховенства международного права. Но самый главный фундамент международных отношений — это честность. А чтобы не было у кого-либо желания попробовать нас на прочность, боеготовность белорусской армии всегда должна находиться на высоком уровне. На таком, чтобы ни у кого даже мысли не могло возникнуть о нападении на нашу страну. Наша граница должна быть открыта для всех добрых гостей и на глухо закрыта для любого злоумышленника и нарушителя, кем бы он не был. Мир и порядок Беларуси — это огромнейшая ценность и величайшее завоевание нашего народа. Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам за ваше беспримерное мужество, за ваш Великий Подвиг. Вы добыли для нас не только свободу и независимость. Вы подарили нам и всем последующим поколениям белорусов главное - вы подарили нам Жизнь! Дорогие соотечественники! В этот священный для всего белорусского народа день желаю вам мирного неба, светлого будущего, счастья, здоровья и благополучия. Слава белорусскому народу, отстоявшему независимость Отечества, делающему все во имя процветания нашей любимой Родины! С праздником! С Днем Независимости Республики Беларусь! Ура!

Александр Лукашенко обращается к белорусам и зарубежным гостям. Среди присутствующих Президенты Лаоса и Венесуэлы. Они у нас в стране с официальным визитом. Наша Независимость основана на заслугах поколения победителей, отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко:

В жизни каждого народа есть судьбоносные дни и события, которые становятся точкой отсчета нового этапа в истории государства и вызывают наивысший духовный подъем и единение всех граждан.Для Беларуси такой вехой является день освобождения столицы нашей Родины - города-героя Минска от фашистских захватчиков. Именно эта историческая дата по воле белорусов стала Днем Независимости, связав воедино святые слова - Свобода и Независимость. И это не случайно. Свободу нельзя приобрести благодаря росчерку пера. Наша независимость основана на заслугах поколения победителей, тех, кто, жертвуя самым дорогим - своей жизнью, принес на нашу землю долгожданную свободу. Беларусь первой столкнулась с вероломным ударом агрессора. Героическое сопротивление нашего народа началось с первых минут войны у стен Брестской крепости и продолжалось до полного изгнания врага с территории нашей Родины. За эти годы Беларусь понесла самый большой урон среди всех республик СССР и государств антигитлеровской коалиции. В результате бесчеловечного геноцида страна потеряла треть своего населения. Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти всем, кто внес вклад в нашу общую победу над фашизмом, в освобождение нашей Родины и всего мира от поработителей. Новое тысячелетие не принесло человечеству мира и спокойствия. Мы по-прежнему наблюдаем диктат ряда стран и военных блоков, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, проявление международного терроризма. В качестве инструментов оказания давления используются не только силовые методы, но и экономический диктат, и информационные войны. Пробуют на прочность и нашу страну. Однако единство, мудрость и сила белорусского народа неоднократно показывали: любые попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране не имеют ни единого шанса. Уверен, что и впредь мы достойно выдержим любые испытания.

Первые расчёты прошли перед трибунами в 11.15. Пешую колонну возглавили барабанщики суворовского училища. За ними проследовала знаменная группа и 9 автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны. Всего по проспекту прошел 21 парадный расчёт. К слову, попасть в его состав в День Независимости для военнослужащих — особая честь. Причём, чеканили шаг на проспекте Победителей не только белорусы, но и российские десантники, которые традиционно принимают участие в главном празднике нашего государства. Дальше последовала самая зрелищная часть: мимо трибун прошло 160 единиц военной техники.

Т-34 — символ Великой Отечественной, СУ-100 — лучшая самоходная установка времен войны, самые мощные танки, легендарные «Катюши». Трибуны встречали их аплодисментами.

Мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Гордость белорусского ПВО — С-300. Может вести борьбу с любыми воздушными целями на высоте до 30 метров. Высокие возможности комплекса в сочетании с боевыми расчетами ежегодно демонстрируют наши военные на учениях.

Дальше на проспекте реактивная система залпового огня Белград — отечественного производства. «Смерч» — самая совершенная система своего класса в мире. До сих пор не имеет равных. Пусковая установка на шасси белорусского производства. Восхищая зрителей перед трибунами, появились ракетные комплексы «Точка» и автомобили «Богатырь».

Земную боевую готовность поддержали и наверху. Белорусская авиация поприветствовала зрителей парадным пике. Вертолет МИ-8 с символом суверенитета — национальным флагом.

Во время «авиашоу» были задействованы тридцать самолётов и вертолётов. В прошлый раз такие масштабные полёты в небе над Минском можно было наблюдать 5 лет назад. Своё мастерство продемонстрировали и военные лётчики, и пилотажные группы.

Воздушный парад - это уже высший пилотаж - ведь задача, пролететь точно над зрителями. Скорость для самолетов - 500 километров в час, а для вертолетов — 200. Интервал между воздушными судами - всего 30 метров. Авиаторы — гордость нации. По традиции «на высоте» пилотажная группа «Белая Русь».

Отечественные трактора МТЗ и комбайны «Гомсельмаш» проследовали в почетной колоне. Впервые продемонстрировал свои автогрейдеры «Амкодор». Самосвалы и автобусы МАЗ вышли на праздничный проспект во всем разнообразии. А дальше тяжелая весовая категория — машины БелАЗа.

А вот спортивно-молодёжное шествие на этот раз впечатлило разнообразием тематики. С помощью 3 тысяч человек на проспекте за минуты выросло поле из васильков, а затем появилась и «живая ваза» из четырёхсот гимнасток!

Расцвечивали колону флагоносцы. На сцене — атмосфера древнегреческого Олимпа. Девушки в алых платья, по задумке режиссера, олицетворяют огонь, за ним бегут спортсмены с олимпийским факелом. Следом — машина с ветеранами-олимпийцами. Если рассматривать в целом действие, то предстает картина белорусского спорта.

Ещё одна из тем шествия — чемпионат мира по хоккею. 800 человек на трибуне воспроизвели фразу «Беларусь — 2014». Впервые на празднике прозвучал и гимн спорту.

Одна из популярных площадок в Минске — территория у Дворца спорта. Здесь сотни зрителей собрал открытый кубок Минска по силовому экстриму. Некоторые из болельщиков даже попытались перещеголять профессионалов.

А на площадке у фонтана на бульваре Мулявина можно было послушать музыку в исполнении самодеятельного студенческого оркестра. Это традиционный дневной концерт. Коллектив выступает здесь в День Независимости уже четвёртый год подряд.

В столице днем гуляния переместились во все районы города. Программы подготовлены разнообразные. В 21.00 у стелы «Минск - город-герой» пройдет гала-концерт «Квітней, мая Беларусь!», а в 22.55 - общереспубликанская акция «Споём гимн вместе». Он прозвучит синхронно по всей стране, после чего небо над столицей и всеми областными центрами раскрасят залпы праздничного салюта.

Безопасность в День Независимости обеспечивает минская милиция, которая перешла на усиленный вариант несения службы и внутренние войска. Под дополнительную охрану взяты места проведения массовых мероприятий. Здесь будут работать контрольно-пропускные пункты. Организаторы рекомендуют приходить на праздничные мероприятия заранее. Общественный транспорт Минска в этот день будет работать до двух ночи.

В эти минуты гулянья по случаю Дня Независимости продолжаются и приближаются к своей кульминации. Совсем скоро у стелы «Минск — город-герой» грандиозный концерт, который завершится не менее грандиозным салютом.

Телеверсия парада и спортивно-молодёжного шествия на СТВ начнётся в 21.00.