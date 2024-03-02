В Браславском районе спасли двух рыбаков

Сотрудники МЧС пришли на помощь рыбакам, терпящим бедствие на озере в Браславском районе. Спасатели оперативно отреагировали на вызов. Прибыв к месту ЧП, они обнаружили в полынье в 150 метрах от берега двоих мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью спасательной доски специалистам удалось добраться до потерпевших и по очереди доставить рыбаков на берег. Здесь их незамедлительно осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.

Подобные случаи в межсезонье не редкость. Пренебрегая всеми правилами безопасности, любители зимней рыбалки продолжают выходить на опасный лед, ради небогатого улова. Вот только он может стоить жизни. С начала года на реках и озерах Беларуси погибли 23 человека. Чтобы избежать трагедий, сотрудники ОСВОД призывают граждан завершить сезон зимней рыбалки. Специалисты регулярно совершают объезды акваторий и проводят профилактические беседы с рыбаками.