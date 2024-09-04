Нужна ли школьникам единая форма? Мнения разделились

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Карина Арешова-Каменская, учащаяся Средней школы № 91 Минска:

Вы говорите по поводу индивидуальности. Я с вами полностью не согласна. Когда ты видишь такого же человека в такой же одежде, такой же обуви, таких же штанах либо юбке, не можешь понять его изнутри изначально, потому что некоторые показывают себя по стилю одежды. Да, надо одеваться в деловом стиле.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

То есть вам форма не позволит показать себя миру? Но вы же ходите в школу за получением знаний, а не за тем, чтобы показать себя.