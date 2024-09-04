Нужна ли школьникам единая форма? Мнения разделились

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Карина Арешова-Каменская, учащаяся Средней школы № 91 Минска:
Вы говорите по поводу индивидуальности. Я с вами полностью не согласна. Когда ты видишь такого же человека в такой же одежде, такой же обуви, таких же штанах либо юбке, не можешь понять его изнутри изначально, потому что некоторые показывают себя по стилю одежды. Да, надо одеваться в деловом стиле.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
То есть вам форма не позволит показать себя миру? Но вы же ходите в школу за получением знаний, а не за тем, чтобы показать себя.
Ольга Даргель, антикризисный управляющий, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минска Белорусского союза женщин:
Чтобы узнать друг друга, вы общаетесь друг с другом. Одежда не имеет никакого отношения.
Александра Никифорова, многодетная мама, психолог, организатор конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси»:
Когда мы ходили в нашей единой форме… Мне 43 года, я мама пятерых детей, психолог, и я считаю, что форма должна быть. Развить свои сильные стороны очень сложно. Когда прекратилась наша форма, мы перешли в материальный мир, где благодаря материальным ценностям стали показывать свою крутость и мнимое лидерство. Показать, что ты лидер, что у тебя есть сильные стороны, развивать их намного сложнее в единых условиях.