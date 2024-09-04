Как разрабатывали капсулу для пилотного проекта с единой школьной формой? Рассказываем и показываем

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Пилотный проект Минска. Что это, палитра, гамма, которую предлагают родителям, или просто один из примеров?

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Это была часть той модельной капсулы, которая разработана в рамках пилотного проекта, совместной инициатив Мингорисполкома и концерна «Беллегпром». Здесь представлена часть. Мы видим – это красиво, достойно, это достаточно комфортно.

Вы увидели шесть ребят, которые вместе дефилируют, позируют. Ключевое слово здесь – «вместе». Единая школьная форма создает ощущение единства. Быть едиными учащимися учреждения образования – это важно, в том числе для воспитания юных граждан Республики Беларусь. Евгений Пустовой:

Это пока коснется не всех школ и гимназий Минска? Есть определенный пул, который будут проверять, зайдет форма или не зайдет? Ольга Смирнова:

Да, на первом этапе в проект включено 20 учреждений образования Минска – 8 гимназий и 12 средних школ. Около 18 тысяч ребят апробируют на себе эту замечательную коллекцию. Евгений Пустовой:

Это директивное решение или коллегиальное учителей, учеников и родителей?