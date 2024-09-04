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Как разрабатывали капсулу для пилотного проекта с единой школьной формой? Рассказываем и показываем

04 сентября 2024 17:29
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Пилотный проект Минска. Что это, палитра, гамма, которую предлагают родителям, или просто один из примеров?

Как разрабатывали капсулу для пилотного проекта с единой школьной формой? Рассказываем и показываем-2

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Это была часть той модельной капсулы, которая разработана в рамках пилотного проекта, совместной инициатив Мингорисполкома и концерна «Беллегпром». Здесь представлена часть. Мы видим – это красиво, достойно, это достаточно комфортно.

Как разрабатывали капсулу для пилотного проекта с единой школьной формой? Рассказываем и показываем-4

Вы увидели шесть ребят, которые вместе дефилируют, позируют. Ключевое слово здесь – «вместе». Единая школьная форма создает ощущение единства. Быть едиными учащимися учреждения образования – это важно, в том числе для воспитания юных граждан Республики Беларусь.

Евгений Пустовой:
Это пока коснется не всех школ и гимназий Минска? Есть определенный пул, который будут проверять, зайдет форма или не зайдет?

Ольга Смирнова:
Да, на первом этапе в проект включено 20 учреждений образования Минска – 8 гимназий и 12 средних школ. Около 18 тысяч ребят апробируют на себе эту замечательную коллекцию.

Евгений Пустовой:
Это директивное решение или коллегиальное учителей, учеников и родителей?

Как разрабатывали капсулу для пилотного проекта с единой школьной формой? Рассказываем и показываем-6

Ольга Смирнова:
Никаких директивных решений. Исключительно совместное обсуждение, предложение о проведении пилотного проекта поступило. В административных районах Минска восприняли это предложение с энтузиазмом, предложили отдельным учреждениям образования. И в результате у нас сформировался так называемый пул учреждений образований, который сегодня имеет место. Мы очень надеемся, что единая школьная форма придется по вкусу, что она в течение года хорошо себя зарекомендует и что в дальнейшем пилотный проект получит свое распространение.

# Образование в Беларуси # Евгений Пустовой

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